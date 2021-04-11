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У Китаї пропонують змішувати вакцини для підвищення ефективності

У Китаї пропонують змішувати вакцини для підвищення ефективності

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Влада Китаю офіційно розглядає питання змішування вакцин проти COVID-19 як способу подальшого підвищення ефективності вакцин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Наявні дані свідчать про те, що китайські вакцини відстають від інших, включаючи Pfizer та Moderna, з точки зору ефективності.

“Розглядається можливість щеплення вакцинами різних технічних напрямків”, — сказав Гао Фу, директор Китайських центрів з контролю та профілактики захворювань.

Гао сказав, що вжиття заходів для “оптимізації” процесу вакцинації, включаючи зміну кількості доз та тривалості між дозами, є “певним” рішенням питань ефективності.

Китай розробив чотири вітчизняні вакцини, затверджені для загального користування, і ще, ймовірно, виробить 3 мільярди доз до кінця року.

Цитата

"Як покращити рівень захисту вакцин - це проблема, яка вимагає від світових вчених її розглянути", - сказав Гао, запропонувавши змішувати вакцини та коригувати методи імунізації.

Додатково

Встановлено, що вакцина проти COVID-19, розроблена китайською компанією Sinovac, має коефіцієнт ефективності трохи вище 50% під час бразильських клінічних досліджень. В окремому дослідженні, проведеному в Туреччині, зазначено, що воно було ефективним на 83,5%.

Нагадаємо

Згідно статистики ВООЗ — у Китайській Народній Республіці 103 066 випадків хвороби, 4 853 людини загинули.

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