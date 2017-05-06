В Китае строители нашли гробницу возрастом более 1,5 тысяч лет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Строители обнаружили в провинции Хэбэй в Китае древнюю гробницу возрастом более 1,5 тысячи лет, в которой находились различные артефакты, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Гробница была обнаружена на глубине семи метров под землей во время строительных работ в уезде Эту городского округа Ханьдань. В гробнице были найдены 23 артефакты, включая гончарные изделия и изделия из меди.
Отмечается, что гробница относится ко времени периода Вэй и Цзинь (220-420 годы нашей эры).
Также агентство сообщает, что в округе Цанчжоу провинции Хэбэй обнаружена часть мемориальной арки династии Мин (1368-1644 годы).
Как сообщал ранее, в Египте было обнаружена гробница с шестью мумиями , возраст которых оценивают в 3500 лет.