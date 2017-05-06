У Китаї будівельники знайшли гробницю віком понад 1,5 тисячі років
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Будівельники виявили в провінції Хебей в Китаї стародавню гробницю віком понад 1,5 тисячі років, в якій знаходилися різні артефакти, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Гробниця була виявлена на глибині семи метрів під землею під час будівельних робіт в повіті Цю міського округу Ханьдань. У гробниці були знайдені 23 артефакти, включаючи гончарні вироби та вироби з міді.
Відзначається, що гробниця відноситься до часу періоду Вей і Цзінь (220-420 роки нашої ери).
Також агентство повідомляється, що в окрузі Цанчжоу провінції Хебей виявлена частина меморіальної арки династії Мін (1368-1644 роки).
Як повідомляв УНН раніше, у Єгипті було виявлено гробницю з шістьма муміями, вік яких оцінюють в 3500 років.