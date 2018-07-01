В Кишиневе новые массовые протесты против отмены результатов выборов мэра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 30252 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 79197 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104021 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119416 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139276 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144577 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182815 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157000 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143084 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В Кишиневе новые массовые протесты против отмены результатов выборов мэра

В Кишиневе новые массовые протесты против отмены результатов выборов мэра

Киев  •  УНН

 • 7220 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Десятки тысяч человек собрались в центре столицы Молдовы на очередной митинг протеста против отмены результатов выборов мэра города в прошлом месяце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио свобода".

Демонстрацию 1 июля на площади Национальной ассамблеи Кишинева организовала оппозиция, прозападные партийные лидеры и деятели гражданского общества.

Они призвали к признанию победы Андрея Настаса, лидера партии "Платформа "Достоинство и правда", и открытие уголовных дел против семи судей Верховного Суда, признали недействительными результаты выборов.

Протестующие скандировали лозунги "Долой мафию" и держали плакаты с изображением судей под заголовком "Список стыда".

Андрей Настасе, антикоррупционный активист и политик ЕС, получил 52,5 процента голосов во втором туре голосования 3 июня, одержав победу над кандидатом от социалистической партии Ионом Чебану, который поддерживает тесные отношения с Россией.

Как сообщал УНН, 26 июня В Кишиневе из-за протестов был полностью перекрыт центр города.

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