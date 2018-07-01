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У Кишиневі нові масові протести проти скасування результатів виборів мера

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Десятки тисяч людей зібралися в центрі столиці Молдови на черговий мітинг протесту проти скасування результатів виборів мера міста минулого місяця. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо свобода".

Демонстрацію 1 липня на площі Національної асамблеї Кишинева організувала опозиція, прозахідні партійні лідери та діячі громадянського суспільства.

Вони закликали до визнання перемоги Андрія Настаса, лідера партії "Платформа "Гідність і правда", та відкриття кримінальних справ проти семи суддів Верховного Суду, які визнали недійсними результати виборів.

Протестувальники скандували гасла "Геть мафію" і тримали плакати із зображенням суддів під заголовком "Список сорому".

Андрій Настасе, антикорупційний активіст та політик ЄС, отримав 52,5 відсотка голосів у другому турі голосування 3 червня, отримавши перемогу над кандидатом від соціалістичної партії Іоном Чебаном, який підтримує тісніші відносини з Росією.

Як повідомляв УНН, 26 червня У Кишиневі через протести був повністю перекритий центр міста.

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