У Кишиневі нові масові протести проти скасування результатів виборів мера
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Десятки тисяч людей зібралися в центрі столиці Молдови на черговий мітинг протесту проти скасування результатів виборів мера міста минулого місяця. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо свобода".
Демонстрацію 1 липня на площі Національної асамблеї Кишинева організувала опозиція, прозахідні партійні лідери та діячі громадянського суспільства.
Вони закликали до визнання перемоги Андрія Настаса, лідера партії "Платформа "Гідність і правда", та відкриття кримінальних справ проти семи суддів Верховного Суду, які визнали недійсними результати виборів.
Протестувальники скандували гасла "Геть мафію" і тримали плакати із зображенням суддів під заголовком "Список сорому".
Андрій Настасе, антикорупційний активіст та політик ЄС, отримав 52,5 відсотка голосів у другому турі голосування 3 червня, отримавши перемогу над кандидатом від соціалістичної партії Іоном Чебаном, який підтримує тісніші відносини з Росією.
Як повідомляв УНН, 26 червня У Кишиневі через протести був повністю перекритий центр міста.