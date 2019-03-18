В Кировоградской области нашли закопанное тело младенца
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 марта. УНН. В Капитановке Кировоградской области обнаружили закопанное тело младенца. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Подтверждаем информацию об обнаружении тела новорожденного ребенка в Новомиргородском районе. Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 134 УК "Незаконное проведение аборта". В настоящее время в рамках расследования уголовного производства назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти ребенка", - прокомментировали в полиции.
Расследование в уголовном производстве продолжается, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что рядом с рекой Ингул в Кропивницком нашли труп младенца.
Напомним, киевлянка, которая работает в детском саду, оставила младенца в заброшенном доме.