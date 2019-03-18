У Кіровоградській області знайшли закопане тіло немовляти
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 березня. УНН. У Капітанівці Кіровоградської області виявили закопане тіло немовляти. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Підтверджуємо інформацію про виявлення тіла новонародженої дитини у Новомиргородському районі. Інформацію за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 134 ККУ "Незаконне проведення аборту". На теперішній час у рамках розслідування кримінального провадження призначили судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини", – прокоментували в поліції.
Розслідування у кримінальному провадженні триває, додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що поруч з річкою Інгул у Кропивницькому знайшли труп немовля.
Нагадаємо, киянка, яка працює в дитсадку, залишила немовля у закинутому будинку.