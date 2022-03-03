В кинологическом центре полиции в Киевской области появился щенок по кличке Байрактар, который способен предугадывать атаки врага
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В кинологическом центре полиции в Киевской области появился щенок, способно предвидеть атаки врага, об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Щенок немецкой овчарки родилось в Кинологическом центре за несколько месяцев до начала войны. Оно стало самым настоящим талисманом правоохранителей. Малый чувствует начало приближения врага и вздымает гвалт за несколько минут до того, как начинают раздаваться взрывы.
Цитата
"Грозный щенок не умолкает до тех пор, пока не завершится бой, поддерживая полицейских и военных в противостоянии агрессору. Так же громко радуется Байрактар и достижениям наших защитников", - говорится в посте.
Полицейские шутят, что вклад Байрактара есть в каждой победе защитников Ирпеня.