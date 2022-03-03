У кінологічному центрі поліції на Києвщині з'явилося цуценя на прізвисько Байрактар, яке здатне передбачати атаки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Кінологічному центрі поліції в Київській області з'явилося цуценя, здатне передбачати атаки ворога, про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
Цуценя німецької вівчарки народилося у Кінологічному центрі за кілька місяців до початку війни. Воно стало справжнісіньким талісманом правоохоронців. Малий відчуває початок наближення ворога і здіймає гвалт за кілька хвилин до того, як починають лунати вибухи.
Цитата
"Грізне цуценя не замовкає доти, доки не завершиться бій, підтримуючи поліцейських та військових у протистоянні агресору. Так само гучно радіє Байрактар і здобуткам наших захисників", - йдеться у дописі.
Поліцейські жартують, що внесок Байрактара є у кожній перемозі оборонців Ірпеня.