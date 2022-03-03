У кінологічному центрі поліції на Києвщині з'явилося цуценя на прізвисько Байрактар, яке здатне передбачати атаки ворога

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 4671 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 12933 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 51370 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 80441 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 91109 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 92453 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 118338 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164427 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176881 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214706 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 111355 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 51636 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 70029 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 125964 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 173713 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 173713 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 125964 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 265838 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 387574 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 641980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 8424 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 89558 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 127923 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 153363 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 174233 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

У кінологічному центрі поліції на Києвщині з'явилося цуценя на прізвисько Байрактар, яке здатне передбачати атаки ворога

У кінологічному центрі поліції на Києвщині з'явилося цуценя на прізвисько Байрактар, яке здатне передбачати атаки ворога

Київ • УНН

 • 181725 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У Кінологічному центрі поліції в Київській області з'явилося цуценя, здатне передбачати атаки ворога, про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Цуценя німецької вівчарки народилося у Кінологічному центрі за кілька місяців до початку війни. Воно стало справжнісіньким талісманом правоохоронців. Малий відчуває початок наближення ворога і здіймає гвалт за кілька хвилин до того, як починають лунати вибухи.

Цитата

"Грізне цуценя не замовкає доти, доки не завершиться бій, підтримуючи поліцейських та військових у протистоянні агресору. Так само гучно радіє Байрактар і здобуткам наших захисників", - йдеться у дописі.

Поліцейські жартують, що внесок Байрактара є у кожній перемозі оборонців Ірпеня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35