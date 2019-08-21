В Киеви сняли детей с Северного моста
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В столице шестеро детей забрались во внутреннюю конструкцию Северного моста на высоту 100 метров, их сняли спасатели. Об этом УНН сообщили в ГУ ГСЧС Украины в. Киеве.
Так, 20 августа, в 17:42, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от полицейских о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находилось 6 детей.
Спасатели отправились на место происшествия.
Для открывания заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез.
Все остались живы и невредимы.
Напомним, в Николаевской области двое подростков залезли на электроопору высокого напряжения. Одного из них поразило электротоком.