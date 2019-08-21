В Киеви сняли детей с Северного моста

Так, 20 августа, в 17:42, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от полицейских о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находилось 6 детей.

Спасатели отправились на место происшествия.

Для открывания заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез.

Все остались живы и невредимы.

Напомним, в Николаевской области двое подростков залезли на электроопору высокого напряжения. Одного из них поразило электротоком.