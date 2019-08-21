У Києві з Північного мосту зняли дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У столиці шестеро дітей забралися у внутрішню конструкцію Північного мосту на висоту 100 метрів, їх зняли рятувальники. Про це УНН повідомили в ГУ ДСНС України в м.Києві.
Так, 20 серпня, о 17:42, до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від поліцейських про те, що на Північному мосту на висоті 100 м знаходилось 6 дітей.
Рятувальники вирушили на місце події.
Для відкривання заблокованих дверей, що ведуть на сходи мосту, використовувався бензоріз.
Усі лишилися живі та неушкоджені.
Нагадаємо, у Миколаївській області двоє підлітків залізли на електроопору високої напруги. Одного з них вразило електрострумом.