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В Хорватии произошло мощное землетрясение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в среду в Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.

Детали

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 40 км к северо-востоку от города Сплит (население около 176 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 5 км.

Кроме того, национальное телевидение HRT сообщил о землетрясении магнитудой 4,6 также в районе Сплита. По данным телеканала, оно произошло в среду вечером на границе между Хорватией и Боснией и Герцеговиной, толчок был зафиксирован около 22:00 по местному времени (23:00 по времени Киева).

Информация о пострадавших и разрушениях в обоих случаях не поступало.

Напомним

2 октября землетрясение магнитудой 5,9 произошел в приграничном районе Перу и Бразилии.

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