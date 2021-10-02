Землетрус магнітудою 5,9 стався в прикордонному районі Перу і Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Європейський середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що в суботу в районі кордону між Перу і Бразилією стався землетрус магнітудою 5,9, передає УНН.
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Землетрус було зареєстровано на глибині 597 кілометрів приблизно в 170 кілометрах на південь від бразильського міста Тарауака.
За повідомленням EMSC, підземні поштовхи сталися близько 13:02 за Гринвічем 2 жовтня.
Наразі про жерт події чи руйнування нічого не відомо.
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#Earthquake (#terramoto) M5.5 strikes 170 km S of #Tarauacá (#Brazil) 9 min ago. More info: https://t.co/c3g6z1o0F0— AllQuakes - EMSC (@EMSC) October 2, 2021