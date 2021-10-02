Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в приграничном районе Перу и Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в субботу в районе границы между Перу и Бразилией произошло землетрясение магнитудой 5,9, передает УНН.
Детали
Землетрясение было зарегистрировано на глубине 597 километров примерно в 170 километрах к югу от бразильского города Тарауака.
По сообщению EMSC, подземные толчки произошли около 13:02 по Гринвичу 2 октября.
Сейчас о жертвах события или разрушениях ничего не известно.
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#Earthquake ( #terramoto ) M5.5 strikes 170 km S of # Tarauacá ( #Brazil ) 9 min ago. More info: https://t.co/c3g6z1o0F0- AllQuakes - EMSC (@EMSC) October 2, 2021