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У Хорватії стався потужний землетрус

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Землетрус магнітудою 5,1 зафіксовано в середу в Хорватії. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.

Деталі

За його даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 40 км на північний схід від міста Спліт (населення близько 176 тис. осіб). Осередок залягав на глибині 5 км.

Крім того, національне телебачення HRT повідомило про землетрус магнітудою 4,6 також в районі Спліта. За даними телеканалу, воно відбулося в середу ввечері на кордоні між Хорватією та Боснією і Герцеговиною, поштовх був зафіксований близько 22:00 за місцевим часом (23:00 за часом Києва).

Інформація про потерпілих і руйнування в обох випадках не надходила.

Нагадаємо

2 жовтня землетрус магнітудою 5,9 стався в прикордонному районі Перу і Бразилії.

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