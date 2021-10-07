У Хорватії стався потужний землетрус

Деталі

За його даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 40 км на північний схід від міста Спліт (населення близько 176 тис. осіб). Осередок залягав на глибині 5 км.

Крім того, національне телебачення HRT повідомило про землетрус магнітудою 4,6 також в районі Спліта. За даними телеканалу, воно відбулося в середу ввечері на кордоні між Хорватією та Боснією і Герцеговиною, поштовх був зафіксований близько 22:00 за місцевим часом (23:00 за часом Києва).

Інформація про потерпілих і руйнування в обох випадках не надходила.

Нагадаємо

2 жовтня землетрус магнітудою 5,9 стався в прикордонному районі Перу і Бразилії.