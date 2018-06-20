В Хмельницком женщина хотела продать сына и дочь за 35 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Хмельницком мать троих детей пыталась продать двух старших 35 тыс. долларов. Кроме того, злоумышленница призналась, что младшего она планировала продать через полгода, когда тот подрастет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Как сообщили в пресс-службе, правоохранители получили оперативную информацию, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика.
Полиция задержала фигурантку при получении средств за своих детей.
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"Оперативники установили, что женщина имеет троих детей и ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решила продать детей за 35000 долларов", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, фигурантка призналась, что третьего ребенка, моладшего, она планировала продать через полгода, когда немного подрастет.
Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.
Малолетние дети переданы полицейским в подразделение по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.