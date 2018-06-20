У Хмельницькому жінка хотіла продати сина та доньку за 35 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Хмельницькому мати трьох дітей намагалася продати двох старших за 35 тисяч доларів. Крім того, зловмисниця зізналася, що наймолодшого вона планувала продати через півроку, коли той підросте, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
Як повідомили у прес-службі, правоохоронці отримали оперативну інформацію, що 27-річна жінка підшукує покупця для продажу 5-річної дівчинки та 7-річного хлопчика.
Поліція затримала фігурантку під час отримання коштів за власних дітей.
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"Оперативники встановили, що жінка має трьох дітей та веде асоціальний спосіб життя. У зв’язку з цим соціальними органами було прийнято рішення про позбавлення її батьківських прав. Проте зловмисниця, аби випередити органи опіки, вирішили продати дітей за 35 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, фігурантка зізналася, що третю дитину, наймолодшу, вона планувала продати через півроку, коли трохи підросте.
Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Малолітні діти передані поліцейськими до підрозділу у справах дітей для подальшого поміщення до дитячого притулку.