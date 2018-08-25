В Хмельницком горел вещевой рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В городе Хмельницком произошел пожар на вещевом рынке "Дарсон" по ул. Львовское шоссе, загорелись торговые киоски. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
По прибытию к месту пожара спасатели установили, что горит два торговых киоска. Пожар локализован в 07 час. 25 мин. и ликвидирован в 07 ч. 30 мин., Общая площадь пожара составила 80 м.кв. В результате пожара выгорело 2 и повреждено еще 4 торговых киоска, пострадавших и погибших нет.
Предполагаемая причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте происшествия работали 4 пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области во главе с заместителем начальника ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
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