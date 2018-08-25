У Хмельницькому горів речовий ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У місті Хмельницькому сталася пожежа на речовому ринку "Дарсон" по вул. Львівське шосе, загорілися торгівельні кіоски. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
По прибуттю до місця пожежі рятувальники встановили, що горить два торгівельних кіоска. Пожежу локалізовано о 07 год. 25 хв. та ліквідовано о 07 год. 30 хв., загальна площа пожежі становила 80 м.кв. Внаслідок пожежі вигоріло 2 та пошкоджено ще 4 торгівельних кіоска, постраждалих та загиблих немає.
Ймовірна причина пожежі та збитки встановлюються. На місці події працювали 4 пожежно-рятувальні підрозділи ГУ ДСНС України у Хмельницькій області на чолі із заступником начальника ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
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