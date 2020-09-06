В Хмельницком возле банка горел японский фаст-фуд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Хмельницком возле банка произошел пожар в заведении быстрого питания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает УНН.
“6 сентября в 11:20 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре в заведении быстрого питания на ул. Проскуровская в областном центре”, — говорится в сообщении
Отмечается, что горел утеплитель в простенке между заведением питания и банком, огонь перекинулся на кровлю заведения, существовала угроза дальнейшего распространения пламени. До прибытия спасателей персонал и посетители учреждения покинули помещение.
“Пожар удалось укротить в кратчайшее время и предотвратить его распространение на общепит и помещение банка. Локализация пожара на площади 8 кв.м состоялась в 11:32, ликвидация — в 11:36. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электросети. Травмированных и погибших на месте происшествия не было”, — сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Украине большинство пожаров происходит из-за человеческого фактора.