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У Хмельницькому біля банку горів японський фаст-фуд

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Хмельницькому біля банку сталася пожежа у закладі швидкого харчування. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Хмельницькій області, передає УНН.

У Хмельницькому біля банку горів японський фаст-фуд

“6 вересня об 11:20 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу у закладі швидкого харчування на вул. Проскурівського Підпілля в обласному центрі”, — йдеться в повідомленні

Зазначається, що горів утеплювач в простінку між закладом харчування та банком, вогонь перекинувся на покрівлю закладу, існувала загроза подальшого поширення полум’я. До прибуття рятувальників персонал та відвідувачі установи покинули приміщення.

“Пожежу вдалося приборкати у найкоротший час та запобігти її розповсюдженню на заклад харчування та приміщення банку. Локалізація займання на площі 8 кв.м відбулась об 11:32, ліквідація — об 11:36. Ймовірна причина займання — коротке замикання електромережі. Травмованих та загиблих на місці події не було”, — повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, в Україні більшість пожеж стається через людський фактор.

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