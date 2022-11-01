В Хмельницком авто столкнулось со "скорой": пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Хмельницком во время ДТП с участием кареты скорой помощи и автомобиля пострадали пять человек. Об этом сообщила ГСЧС в Хмельницкой области, передает УНН.
Детали
"Утро для областного центра увенчалось пробкой после ДТП, которое случилось на перекрестке улиц Свободы-Прибугской. Автомобиль "Акура" столкнулся с каретой скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом", – говорится в сообщении.
Как отметили, от удара кроссовера "скорая" перевернулась на перекрестке. На момент столкновения в карете находились пациент, водитель и медперсонал.
"По предварительной информации, травмировались пять человек, которые находились в салоне скорой помощи", – сообщили в ГСЧС.
Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним
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