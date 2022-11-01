У Хмельницькому авто зіткнулося зі "швидкою": постраждало п'ятеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Хмельницькому під час ДТП за участі карети швидкої допомоги та автомобіля постраждало п'ятеро осіб. Про це повідомила ДСНС у Хмельницькій області, передає УНН.
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"Ранок для обласного центру увінчався затором після ДТП, яка трапилася на перехресті вулиць Свободи-Прибузької. Автомобіль "Акура" зіткнувся з каретою швидкої допомоги з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, від удару кросовера "швидка" перекинулася на перехресті. На момент зіткнення у кареті перебували пацієнт, водій та медперсонал.
"За попередньою інформацією, травмувалися п’ять осіб, які перебували у салоні швидкої допомоги", – повідомили в ДСНС.
Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
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