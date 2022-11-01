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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 22777 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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У Хмельницькому авто зіткнулося зі "швидкою": постраждало п'ятеро осіб

У Хмельницькому авто зіткнулося зі "швидкою": постраждало п'ятеро осіб

Київ • УНН

 • 232469 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Хмельницькому під час ДТП за участі карети швидкої допомоги та автомобіля постраждало п'ятеро осіб. Про це повідомила ДСНС у Хмельницькій області, передає УНН.

Деталі

"Ранок для обласного центру увінчався затором після ДТП, яка трапилася на перехресті вулиць Свободи-Прибузької. Автомобіль "Акура" зіткнувся з каретою швидкої допомоги з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, від удару кросовера "швидка" перекинулася на перехресті. На момент зіткнення у кареті перебували пацієнт, водій та медперсонал.

"За попередньою інформацією, травмувалися п’ять осіб, які перебували у салоні швидкої допомоги", – повідомили в ДСНС.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо

У Києві водій автомобіля “BMW” не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на двох працівників, які в той час прибирали територію.

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