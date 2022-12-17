В Херсонской области оккупанты требуют у жителей перерегистрировать бизнес по законодательству рф

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“Если предприниматели оккупированных территорий не перерегистрируются по российскому законодательству до 31 декабря — „асвабадители“ заберут бизнес. Такие угрозы присылают россияне на Левобережной части Херсонщины. Формулируют это так: „предприятие будет признано бесхозным недвижимым имуществом [...] и передано под внешнее оперативное управление“. То есть украденное”, — написал Хлань на своей странице в Facebook.

Напомним

Российские оккупанты угрожают жителям Херсонской области лишением родительских прав, заставляя отдавать детей в школы с российской программой.