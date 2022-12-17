У Херсонській області окупанти вимагають у жителів перереєструвати бізнес за законодавством рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На захопленій території Херсонської області російські окупанти вимагають у місцевого населення перереєструвати бізнес за законодавством рф. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає УНН.
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“Якщо підприємці окупованих територій не перереєструються за російським законодавством до 31 грудня — „асвабадітєлі“ заберуть бізнес. Такі погрози надсилають росіяни на Лівобережній частині Херсонщини. Формулюють це так: „предприятие будет признано бесхозным недвижимым имуществом [...] и передано под внешнее оперативное управление“. Тобто вкрадене”, — написав Хлань на своїй сторінці у Facebook.
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