В Херсонской области на даче у жителя полицейские изъяли более 7 кг тротила

Как сообщил начальник Каховского отдела полиции Алексей Войчек, в картонной коробке обнаружено более 200 патронов к пистолету и автомату, две гранаты РГД-5, три запала к ним, 19 тротиловых шашек весом по 400 г, 10 запалов к ним, а также пистолет.

Владелец домовладения оказался ранее судимым за кражи, незаконные завладения автотранспортом и наркопреступления. Он пояснил, что оружие нашел. Сейчас изъятое направлено на экспертизу. Устанавливается происхождение оружия и боеприпасов, цель их хранения, отрабатываются связи мужчины.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет).



Как сообщал УНН, в Киеве нашли схрон боеприпасов и взрывчатки .