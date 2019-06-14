В Херсонской области на даче у жителя полицейские изъяли более 7 кг тротила
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Работники Каховского отдела полиции провели санкционированный обыск в дачном доме 43-летнего жителя Ивановского района. Сейчас мужчина находится в СИЗО за совершение серии краж. В подвале полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Херсонской области.
Как сообщил начальник Каховского отдела полиции Алексей Войчек, в картонной коробке обнаружено более 200 патронов к пистолету и автомату, две гранаты РГД-5, три запала к ним, 19 тротиловых шашек весом по 400 г, 10 запалов к ним, а также пистолет.
Владелец домовладения оказался ранее судимым за кражи, незаконные завладения автотранспортом и наркопреступления. Он пояснил, что оружие нашел. Сейчас изъятое направлено на экспертизу. Устанавливается происхождение оружия и боеприпасов, цель их хранения, отрабатываются связи мужчины.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет).
Как сообщал УНН, в Киеве нашли схрон боеприпасов и взрывчатки .