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У Херсонській області на дачі у жителя поліцейські вилучили більше 7 кг тротилу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Працівники Каховського відділу поліції провели санкціонований обшук у дачному будинку 43-річного жителя Іванівського району. Наразі чоловік знаходиться в СІЗО за вчинення серії крадіжок. У підвалі поліцейські виявили схованку зі зброєю та боєприпасами. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.

У Херсонській області на дачі у жителя поліцейські вилучили більше 7 кг тротилу

Як повідомив начальник Каховського відділу поліції Олексій Войчек, в картонній коробці виявлено понад 200 патронів до пістолету та автомату, дві гранати РГД-5, три запали до них, 19 тротилових шашок вагою по 400 г, 10 запалів до них, а також пістолет.

Власник домоволодіння виявився раніше судимим за крадіжки, незаконні заволодіння автотранспортом та наркозлочини. Він пояснив, що зброю знайшов. Наразі вилучене направлено на експертизу. Встановлюється походження зброї та боєприпасів, мета їх зберігання, відпрацьовуються зв’язки чоловіка.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" (карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

Як повідомляв УНН, у Києві знайшли схрон боєприпасів та вибухівки

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