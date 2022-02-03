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15 марта, 19:03 • 105539 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140573 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121709 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115347 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103904 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101019 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91275 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Херсонской области мальчик и девочка провалились под лед

В Херсонской области мальчик и девочка провалились под лед

Киев • УНН

 • 24099 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В городе Олешки, Херсонской области, двое дететй - мальчик и девочка провалились под лед. Как сообщили в ГСЧС, девочка состоялась лишь сильным испугом, а вот 7-летний мальчик находился без признаков жизни, передает УНН.

Детали

Как сообщили спасатели, 3 февраля в 14:42 поступило сообщение о том, что на набережной на тонком льду провалились двое детей.

Спасатели через несколько минут прибыли на место происшествия. Девочка и мальчик уже находились на берегу, их из ледяной воды достали неравнодушные граждане. Девочка отделалась лишь сильным испугом, а вот 7-летний мальчик находился без признаков жизни.

Спасатели начали оказывать пострадавшему домедицинскую помощь - непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пока мальчик не пришел в сознание.

По приезду медицинской бригады пострадавшего транспортировали в карету скорой помощи. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Олешковской райбольницы.

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