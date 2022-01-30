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Хотіли скупатись: у Дніпрі двоє підлітків провалились під лід, один потонув

Хотіли скупатись: у Дніпрі двоє підлітків провалились під лід, один потонув

Київ • УНН

 • 26240 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. У Дніпрі двоє підлітків провалились під кригу на відстані 30 метрів від берега. Один з них – потонув. Як повідомили у ДСНС, попередньо, хлопці хотіли скупатися, передає УНН.

Деталі

29-го січня о 21:54 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро підліток провалився під лід. Подія трапилась на пляжі острова Монастирський.

Попередньо відомо, що під час спроби купання у річці, двоє хлопців (2004 та 2004 року народження) провалилися під кригу на відстані 30 метрів від берега.

Один з них вибрався на кригу, інший підліток зник під водою.

Водолазами проведені пошукові роботи. Обстежено 400 кв.м підводної акваторії річки на глибині 7 м. Зниклого не виявлено.

30-го січня водолазами знов проведено пошукові роботи.

Обстежено 2500 кв.м підводної акваторії річки Дніпро.

Об 11:00 на відстані 50 метрів від берега та на глибині 6 метрів тіло хлопця, який потонув напередодні, виявлено та доправлено на берег.

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