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15 марта, 19:03 • 103084 просмотра

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Хотели искупаться: в Днепре двое подростков провалились под лед, один утонул

Хотели искупаться: в Днепре двое подростков провалились под лед, один утонул

Киев • УНН

 • 26239 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Днепре двое подростков провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега. Один из них утонул. Как сообщили в ГСЧС, предварительно, ребята хотели искупаться, передает УНН.

Детали

29-го января в 21:54 поступило сообщение о том, что на реке Днепр подросток провалился под лед. Происшествие случилось на пляже острова Монастырский.

Предварительно известно, что во время попытки купания в реке, двое парней (2004 и 2004 года рождения провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега.

Один из них выбрался на лед, другой подросток скрылся под водой.

Водолазами проведены поисковые работы. Обследовано 400 кв. м подводной акватории реки на глубине 7 м. Пропавшего не обнаружено.

30-го января водолазами вновь проведены поисковые работы.

Обследовано 2500 кв. м подводной акватории реки Днепр.

В 11:00 на расстоянии 50 метров от берега и на глубине 6 метров тело утонувшего накануне парня обнаружено и доставлено на берег.

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