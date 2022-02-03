У Херсонській області хлопчик та дівчинка провалились під кригу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У місті Олешки, Херсонської області, двоє дітей - хлопчик та дівчинка провалились під кригу. Як повідомили у ДСНС, дівчинка відбулась лише сильним переляком, а от 7-річний хлопчик знаходився без ознак життя, передає УНН.
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Як повідомили рятувальники, 3 лютого о 14:42 надійшло повідомлення про те, що на набережній на тонкій кризі провалилося двоє дітей.
Рятувальники за кілька хвилин прибули на місце події. Дівчинка та хлопчик вже знаходились на березі, їх з крижаної води дістали небайдужі громадяни. Дівчинка відбулась лише сильним переляком, а от 7-річний хлопчик знаходився без ознак життя.
Рятувальники почали надавати потерпілому домедичну допомогу – непрямий масаж серця та штучне дихання, аж поки хлопчик не прийшов до свідомості.
По приїзду медичної бригади постраждалого транспортували до карети швидкої допомоги. Зараз він знаходиться в тяжкому стані у реанімаційному відділенні Олешківської райлікарні.
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