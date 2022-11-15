В Херсоне расширяют сеть публичных точек доступа к Wi-Fi

Детали

С 8 утра в городе уже работает точка по ул. Воронцовской, 27, есть доступ к интернет-связи и возможность зарядить телефоны. Еще две локации с Wi-Fi откроют по ул. Суворова, в начале и конце улицы.

Кроме этого, специалисты будут работать над возобновлением работы публичной Wi-Fi точки по ул. Железнодорожная, 1. Аналогичную точку доступа к Wi-Fi сегодня запустят в Чернобаевке по адресу ул. Таврическая, 1.

Сообщается, что локации будут работать ежедневно с 9 до 17 часов. Также средствами спутниковой связи обеспечены оперативные подразделения ГСЧС, Национальной полиции и больницы Херсона.

Напомним

В деоккупированном Херсоне возобновляют работу мобильные операторы. По данным Минцифры, мобильным операторам Киевстар и Vodafone удалось развернуть первые базовые станции. В большинстве своем они работают на генераторах и терминалах Starlink от Минцифры.