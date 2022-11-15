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У Херсоні розширюють мережу публічних точок доступу до Wi-Fi

У Херсоні розширюють мережу публічних точок доступу до Wi-Fi

Київ • УНН

 • 335058 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Відсьогодні у звільненому Херсоні запрацює ще кілька публічних точок доступу до Wi-Fi. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку Херсонської міської ради в Telegram.

Деталі

З 8 ранку у місті вже працює точка по вул. Воронцовській, 27, там є доступ до інтернет-зв'язку та є можливість зарядити телефони. Ще дві локації з Wi-Fi відкриють по вул. Суворова, на початку та в кінці вулиці.

Окрім цього, спеціалісти працюватимуть над поновленням роботи публічної Wi-Fi точки по вул. Залізнична, 1. Аналогічну точку доступу до Wi-Fi сьогодні запустять у Чорнобаївці за адресою вул. Таврійська, 1.

Повідомляється, що локації працюватимуть щоденно з 9 до 17 години. Також засобами супутникового зв’язку забезпечені оперативні підрозділи ДСНС, Національної поліції та лікарні Херсона.

Нагадаємо

У деокупованому Херсоні відновлюють роботу мобільні оператори. За даними Мінцифри, мобільним операторам Київстар та Vodafone вдалося розгорнути перші базові станції. Здебільшого вони працюють на генераторах та терміналах Starlink від Мінцифри.

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