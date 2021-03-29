В Херсоне в областной больнице вспышка COVID-19: в медучреждении проведут расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Херсонской областной клинической больнице произошла вспышка COVID-19, в медицинском учреждении из-за этого собираются провести расследование относительно несоблюдения инфекционного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает УНН.
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"В Херсонской областной клинической больнице зафиксирована вспышка COVID-19. По состоянию на 12:00 выявлено уже 30 пациентов и 25 медицинских работников, больных коронавирусом... В медицинском учреждении создана комиссия по расследованию вопроса несоблюдения инфекционного контроля в больнице, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения", - говорится в сообщении.
Детали
Согласно приказу Департамента здоровья облгосадминистрации, для недопущения распространения болезни прекращено плановую госпитализацию пациентов на 14 дней в таких отделениях больницы:
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- хирургическом
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- ортопедическом
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- нейрохирургическом
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- урологическом
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- реанимационном
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- пульмонологическом
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Пациенты, находящиеся на лечении в указанных отделениях, продолжают получать медицинскую помощь до полного выздоровления и выписки из больницы.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,652 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 марта, - 8,3 тысячи, падение против дня ранее, однако традиционное для выходных. Госпитализаций за сутки - 3,1 тысячи. В Херсонской области за минувшие сутки - 145 случаев заболевания. Область единственная находится в "желтой" зоне по распространению коронавируса.