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В Херсоне в областной больнице вспышка COVID-19: в медучреждении проведут расследование

Киев  •  УНН

 • 10814 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Херсонской областной клинической больнице произошла вспышка COVID-19, в медицинском учреждении из-за этого собираются провести расследование относительно несоблюдения инфекционного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает УНН.

Цитата:

"В Херсонской областной клинической больнице зафиксирована вспышка COVID-19. По состоянию на 12:00 выявлено уже 30 пациентов и 25 медицинских работников, больных коронавирусом... В медицинском учреждении создана комиссия по расследованию вопроса несоблюдения инфекционного контроля в больнице, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно приказу Департамента здоровья облгосадминистрации, для недопущения распространения болезни прекращено плановую госпитализацию пациентов на 14 дней в таких отделениях больницы:

  • хирургическом
  • ортопедическом
  • нейрохирургическом
  • урологическом
  • реанимационном
  • пульмонологическом

Пациенты, находящиеся на лечении в указанных отделениях, продолжают получать медицинскую помощь до полного выздоровления и выписки из больницы.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,652 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 28 марта, - 8,3 тысячи, падение против дня ранее, однако традиционное для выходных. Госпитализаций за сутки - 3,1 тысячи. В Херсонской области за минувшие сутки - 145 случаев заболевания. Область единственная находится в "желтой" зоне по распространению коронавируса.

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