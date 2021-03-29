У Херсоні в обласній лікарні спалах COVID-19: у медзакладі проведуть розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Херсонській обласній клінічній лікарні стався спалах COVID-19, у медичному закладі через це збираються провести розслідування щодо недотримання інфекційного контролю. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, передає УНН.
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"У Херсонській обласній клінічній лікарні зафіксовано спалах COVID-19. Станом на 12:00 виявлено вже 30 пацієнтів і 25 медичних працівників, хворих на коронавірус... У медичному закладі створено комісію щодо розслідування питання недотримання інфекційного контролю у лікарні, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Згідно з наказом Департаменту здоров’я облдержадміністрації, для недопущення поширення хвороби припинено планову госпіталізацію пацієнтів на 14 днів у таких відділеннях лікарні:
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- хірургічному
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- ортопедичному
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- нейрохірургічному
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- урологічному
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- реанімаційному
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- пульмологічному
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Пацієнти, які перебувають на лікуванні у вказаних відділеннях, продовжують отримувати медичну допомогу до повного одужання та виписки з лікарні.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,652 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 28 березня, - 8,3 тисячі, падіння проти дня раніше, однак традиційне для вихідних. Госпіталізацій за добу - 3,1 тисячі. На Херсонщині за минулу добу - 145 випадків захворювання. Область єдина перебуває у "жовтій" зоні за поширенням коронавірусу.