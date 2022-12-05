В Херсоне раздались взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня днем, 5 декабря, в освобожденном Херсоне местные жители услышали взрывы. Известно, что масштабная воздушная тревога звучит по всей Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Общественное".
Детали
Херсонский городской совет не раскрыл более подробностей о взрывах.
Также местных жителей призывают оставаться в укрытиях.
Дополнение
Российские оккупанты сегодня уже выпустили первую волну ракет, их может быть несколько.
только взрывов прозвучало в Запорожье. Как сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, часть - эхо вражеских прилетов в пригороде.