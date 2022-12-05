В Херсоне раздались взрывы - СМИ

Детали

Херсонский городской совет не раскрыл более подробностей о взрывах.

Также местных жителей призывают оставаться в укрытиях.

Дополнение

Российские оккупанты сегодня уже выпустили первую волну ракет, их может быть несколько.

только взрывов прозвучало в Запорожье. Как сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, часть - эхо вражеских прилетов в пригороде.