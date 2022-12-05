У Херсоні пролунали вибухи - ЗМІ

Деталі

Наразі Херсонська міська рада не розкрила більш подробиць про вибухи.

Також місцевих мешканців закликають залишатися в укриттях.

Доповнення

Російські окупанти сьогодні вже випустили першу хвилю ракет, їх може бути декілька.

ілька вибухів пролунало у Запоріжжі. Як повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, частина - відлуння ворожих прильотів у передмісті.