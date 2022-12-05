У Херсоні пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні вдень, 5 грудня, звільненому Херсоні місцеві жителі почули вибухи. Відомо, що масштабна повітряна тривога лунає по всій Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Суспільне".
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Наразі Херсонська міська рада не розкрила більш подробиць про вибухи.
Також місцевих мешканців закликають залишатися в укриттях.
Доповнення
Російські окупанти сьогодні вже випустили першу хвилю ракет, їх може бути декілька.
ілька вибухів пролунало у Запоріжжі. Як повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, частина - відлуння ворожих прильотів у передмісті.