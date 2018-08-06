В Херсоне продолжили избирать меру пресечения подозреваемому в нападении на Гандзюк

Так, заседание суда было назначено на 11:00. Однако, как сообщил Юрист Маси Найем, слушание перенесли на 13:00, так как не явился адвокат подозреваемого.

"Сегодня в 13:00 будет продолжено заседание с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи", - написал юрист на своей странице в Facebook.

Напомним, нападение на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк произошел 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр. Уголовное производство по факту совершения покушения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк будет расследовать центральный аппарат Службы безопасности Украины.