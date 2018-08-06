У Херсоні продовжили обирати запобіжний захід підозрюваному у нападі на Гандзюк
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 6 серпня. УНН. Херсонський міський суд Херсонської області продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк – Миколі Новікову, передає УНН.
Так, засідання суду було призначено на 11:00. Однак, як повідомив Юрист Масі Найєм, слухання перенесли на 13:00, тому що не з’явився адвокат підозрюваного.
"Сьогодні о 13:00 буде продовжено засідання з адвокатом із системи надання безоплатної правової допомоги", - написав юрист на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, напад на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною в Херсоні. Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на радника мера Херсона Катерину Гандзюк розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України.