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Справу Гандзюк розслідуватиме центральний апарат СБУ - Луценко

Справу Гандзюк розслідуватиме центральний апарат СБУ - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на радника мера Херсона Катерину Гандзюк розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України. Про це написав на свої сторінці у Facebook Генпрокурор Юрій Луценко, передає УНН.

"Відвідав постраждалу Катерину Гандзюк. Стан важкий. Але дух як завжди незламний. Почув її версії причин нападу на неї. З огляду на це прийняв рішення передати слідство до центрального апарату СБУ", - наголосив він.

Крім того, зазначив Луценко, у зв’язку з серією нападів на громадських активістів останніми днями запланував проведення координаційної наради правоохоронних структур.

Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.

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