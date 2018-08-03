Справу Гандзюк розслідуватиме центральний апарат СБУ - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на радника мера Херсона Катерину Гандзюк розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України. Про це написав на свої сторінці у Facebook Генпрокурор Юрій Луценко, передає УНН.
"Відвідав постраждалу Катерину Гандзюк. Стан важкий. Але дух як завжди незламний. Почув її версії причин нападу на неї. З огляду на це прийняв рішення передати слідство до центрального апарату СБУ", - наголосив він.
Крім того, зазначив Луценко, у зв’язку з серією нападів на громадських активістів останніми днями запланував проведення координаційної наради правоохоронних структур.
Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.