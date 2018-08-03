Дело Гандзюк будет расследовать центральный аппарат СБУ - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Уголовное производство по факту совершения покушения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк будет расследовать центральный аппарат Службы безопасности Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook Генпрокурор Юрий Луценко, передает УНН.
"Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух как всегда несгибаемый. Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это, принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ", - подчеркнул он.
Кроме того, отметил Луценко, в связи с серией нападений на гражданских активистов в последние дни запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур.
Напомним, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Позже ее привезли в Киевский ожоговый центр.