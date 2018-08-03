Дело Гандзюк будет расследовать центральный аппарат СБУ - Луценко

"Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух как всегда несгибаемый. Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это, принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ", - подчеркнул он.

Кроме того, отметил Луценко, в связи с серией нападений на гражданских активистов в последние дни запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур.

Напомним, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Позже ее привезли в Киевский ожоговый центр.