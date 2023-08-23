В Херсоне прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Детали
Согласно данным картой тревог на Херсонщине не объявляли воздушной тревоги. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Прервать занятия и идти в укрытие" - Лисовой рассказал, что делать во время воздушной тревоги при дистанционном обучении
Напомним, в Воздушных силах ВСУ объяснили причину увеличения количества воздушных тревог.