У Херсоні пригриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. У Херсоні чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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Згідно з даними мапою тривог на Херсонщині не оголошували повітряної тривоги. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
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Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ пояснили причину збільшення кількості повітряних тривог.