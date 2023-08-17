В Повітряних силах пояснили причину збільшення кількості повітряних тривог
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Збільшення кількості повітряних тривог напередодні в південних і східних областях України пов’язане з інтенсивними бойовими діями на фронті. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.
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“Вчора було багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов’язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі. Відповідно, росіяни піднімають авіацію. І штурмову авіацію і винищувачі, які працюють постійно в небі”, — заявив Ігнат.
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Українські війська мали успіх у напрямку південніше Урожайного та закріплюються.
Крім того російські війська вели безуспішні наступальні дії у районах Авдіївки та Мар’їнки, Сеньківки та Богданівки на сході.