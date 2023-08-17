В Повітряних силах пояснили причину збільшення кількості повітряних тривог

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“Вчора було багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов’язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі. Відповідно, росіяни піднімають авіацію. І штурмову авіацію і винищувачі, які працюють постійно в небі”, — заявив Ігнат.

Доповнення

Українські війська мали успіх у напрямку південніше Урожайного та закріплюються.



Крім того російські війська вели безуспішні наступальні дії у районах Авдіївки та Мар’їнки, Сеньківки та Богданівки на сході.