В Херсоне мощные взрывы
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. В Херсоне слышны мощные взрывы, сообщил руководитель городской военной администрации Роман Мрочко. Он призвал людей оставаться в укрытиях, передает УНН.
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«В Херсоне очень громко. Раздаются мощные взрывы. Оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя и своих близких.», — написал Мрочко.
Детали
По состоянию на 23.08 на Херсонщине не объявленная воздушная тревога. Она звучит на Николаевщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.
Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть по ссылке.
Воздушные Силы ВСУ ранее предупреждали о движении ударных БпЛА через Запорожскую область курсом на Днепропетровскую область.