У Херсоні потужні вибухи

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«У Херсоні дуже гучно! Лунають потужні вибухи! Залишайтесь у безпечних місцях! Бережіть себе і своїх близьких!», — написав Мрочко.

Станом на 23.08 на Херсонщині не оголошена повітряна тривога. Вона лунає на Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути за посиланням.

Повітряні Сили раніше попереджали про рух ударних БпЛА через Запорізьку область курсом на Дніпропетровську область.