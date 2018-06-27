В Херсоне предотвратили заказное убийство бизнесмена

Выяснилось, что коммерсант из Киева решил отомстить двум бывшим компаньонам из Херсона, с которыми он находился в остром конфликте из-за денежных и имущественных споров.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что бизнесмен через посредников обратился к представителям криминальных кругов южного региона для "подбора" исполнителя заказа. Он запланировал убийство одного из компаньонов, второго собирался запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества", - отметили в спецслужбе.

На основании решения суда злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 14 ч. 2 п. 11 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 УК Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, СБУ предупредила в Луганской области заказанный спецслужбами России террористический акт в отношении одного из бывших высокопоставленных чиновников судебной системы.