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В Херсоне предотвратили заказное убийство бизнесмена

В Херсоне предотвратили заказное убийство бизнесмена

Киев  •  УНН

 • 10883 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство одного из херсонских бизнесменов. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Выяснилось, что коммерсант из Киева решил отомстить двум бывшим компаньонам из Херсона, с которыми он находился в остром конфликте из-за денежных и имущественных споров.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что бизнесмен через посредников обратился к представителям криминальных кругов южного региона для "подбора" исполнителя заказа. Он запланировал убийство одного из компаньонов, второго собирался запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества", - отметили в спецслужбе.

На основании решения суда злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 14 ч. 2 п. 11 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 УК Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, СБУ предупредила в Луганской области заказанный спецслужбами России террористический акт в отношении одного из бывших высокопоставленных чиновников судебной системы.

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