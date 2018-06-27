У Херсоні попередили замовне вбивство бізнесмена
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України попередили замовне вбивство одного із херсонських бізнесменів. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.
З'ясувалося, що комерсант із Києва вирішив помститися двом колишнім компаньйонам з Херсона, з якими він перебував у гострому конфлікті через грошові та майнові суперечки.
"Оперативники спецслужби задокументували, що бізнесмен через посередників звернувся до представників кримінальних кіл південного регіону для "підбору" виконавця замовлення. Він запланував вбивство одного з компаньйонів, другого збирався залякати, погрожуючи нанесенням шкоди життю та здоров'ю членам його родини та знищенням їх майна", – зазначили у спецслужбі.
На підставі рішення суду зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 14, ч. 2 п. 11 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 КК України.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, СБУ попередила на Луганщині замовлений спецслужбами Росії терористичний акт стосовно одного із колишніх високопосадовців судової системи.