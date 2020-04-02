В Херсоне подтвердили первый случай COVID-19, в области - 3, один летальный
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у 42-летнего мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу первого заместителя городского головы Херсона Игоря Козакова в Facebook.
С 0:00 2 апреля на въездах и выездах из Херсона будет установлено 5 блокпостов.
"В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавирус. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Сегодня (1 апреля) в 16:00 факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус", сообщил чиновник.
По информации заместителя мэра, всю семью больного отправили на обсервацию. В подъезде их дома проведут дезинфекцию.
По информации главы Херсонской ОГА Юрия Гусева, которую он опубликовал в Facebook, в Херсонской области выявлено уже три случая коронавируса, один летальный, в Украине в целом - 794.