У Херсоні підтвердили перший випадок COVID-19, в області - 3, один летальний
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Херсоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 у 42-річного чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку першого заступника міського голови Херсона Ігоря Козакова у Facebook.
З 0:00 2 квітня на в'їздах та виїздах із Херсона буде встановлено 5 блокпостів.
"У нашому місті зареєстровано перший випадок коронавірус. Це 42-річний житель Херсона, який поступив до лікарні із пневмонією. Сьогодні (1 квітня) о 16:00 факт зараження підтвердив другий розгорнутий тест на коронавірус", повідомив чиновник.
За інформацією заступника мера, всю родину хворого відправили на обсервацію. У під’їзді їхнього будинку проведуть дезінфекцію.
За інформацією глави Херсонської ОДА Юрія Гусєва, яку він оприлюднив у Facebook, у Херсонській області виявлено уже три випадки коронавірусу, один летальний, в Україні загалом - 794.